Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Признаки жизни

5/11/17. Петербург

5/11/17. Петербург
пожалуйста, подождите
0:12:43
0:00:00 /0:12:43

Фильм "5/11/17. Петербург"

Как в Петербурге (не)состоялась объявленная Вячеславом Мальцевым революция.

Молодые активисты из штаба Алексея Навального гуляют по городу в поисках сторонников недавно запрещенного движения Мальцева "Артподготовка".

Фильм Евгении Марченко.

Как проходила "революция Мальцева" в Москве.

Документальный сериал о России накануне выборов 2018 года – в проекте "Признаки жизни".

Получать уведомления о новых фильмах проекта "Признаки жизни" по электронной почте.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Наверх
XS
SM
MD
LG