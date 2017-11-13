5/11/17. Петербург

Как в Петербурге (не)состоялась объявленная Вячеславом Мальцевым революция.

Молодые активисты из штаба Алексея Навального гуляют по городу в поисках сторонников недавно запрещенного движения Мальцева "Артподготовка".

Фильм Евгении Марченко.

Как проходила "революция Мальцева" в Москве.

Документальный сериал о России накануне выборов 2018 года – в проекте "Признаки жизни".

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