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Признаки жизни

5/11/17. Москва

5/11/17. Москва
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Фильм "5/11/17. Москва"

Как проходила в Москве объявленная Вячеславом Мальцевым революция.

Задержания и проверки людей с рюкзаками на Манежной и Пушкинской площадях. Немногочисленные сторонники Мальцева и его недавно запрещенного движения "Артподготовка" – в безуспешных поисках восставших масс.

Документальный сериал о России накануне выборов 2018 года – в проекте "Признаки жизни".

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