Следствие: одна из версий гибели политологов в ДТП под Ровно – убийство

Следствие считает смерть пяти политологов, погибших в ДТП под Ровно 6 сентября, умышленным убийством. Об этом свидетельствуют данные постановления суда от 2 ноября, опубликованного в реестре судебных решений, пишет украинское издание "Обозреватель". Досудебное расследование установило, что водитель грузового автомобиля DAF умышленно допустил столкновение с автомобилем, в котором находились украинские политологи Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур, а также секретарь Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине, бывший заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Сергей Попов.

Кроме этого, следствие заявило о наличии еще одного подозреваемого в причастности к смертельному ДТП и запросило у Печерского суда доступ к мобильным телефонам данного фигуранта дела и доступ к информации мобильного оператора. Суд ходатайство следователя прокуратуры удовлетворил.

Как сообщалось, авария произошла около 7 утра 6 сентября. По предварительным данным, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

По предварительным данным, автомобиль Opel Omega, двигаясь по дороге вблизи села Масевичи, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом. Водитель грузовика утверждает, что Владимир Карагяур, который находился за рулем Opel, мог уснуть за рулем, так как даже не пытался затормозить.