Журналист Дмитрий Муратов покинет пост главного редактора "Новой газеты", который он занимал с 1995 года. "Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года – это перебор", – заявил Муратов в комментарии для РБК.

Выборы нового главного редактора "Новой газеты" запланированы на 17 ноября. В них будут участвовать шеф-редактор издания Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров и редактор отдела "Политика и экономика" Кирилл Мартынов. Сам Муратов возглавит редакционный совет "Новой газеты", состав которого также определится 17 ноября.

"Новая газета" была основана покинувшими "Комсомольскую правду" журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел в апреле 1993 года. В настоящее время тираж "Новой газеты" – почти 190 тысяч экземпляров.