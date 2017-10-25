"Новая газета" намерена "вооружить" сотрудников издания

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен "вооружить" сотрудников издания. Как заявил Муратов в эфире "Эха Москвы", он будет вынужден это сделать из-за продолжающихся нападений на журналистов и отсутствия реакции правоохранительных органов на эти преступления. "Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу. Официально заключим договор с МВД. Будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены", – заявил Муратов.

23 октября в редакцию "Эха Москвы" ворвался неизвестный и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый – Борис Гриц – арестован. На допросе он заявил, что напал на журналистку из-за того, что она "изводила" его, "используя телепатическую связь". Фельгенгауэр находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Муратов в эфире "Эха Москвы" также напомнил об убийствах журналистов "Новой газеты" Игоря Домникова, Анны Политковской и Натальи Эстемировой, а также о нападениях на Юлию Латынину, Олега Кашина, правозащитника Игоря Каляпина и оппозиционера Алексея Навального.