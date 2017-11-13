Режиссера Олега Сенцова поместили в штрафной изолятор

Осужденного по делу "крымских террористов" украинского режиссера Олега Сенцова после этапирования в колонию поместили в штрафной изолятор. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Причина, по которой Сенцова поместили в штрафной изолятор, неизвестна.

Сенцов в августе 2015 года был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе и поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России". Украинский режиссер не признал свою вину. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

В октябре Олега Сенцова этапировали в исправительную колонию строгого режима № 8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), известную под названием "Белый медведь".