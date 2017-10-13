Олег Сенцов: "У местных правоприменителей своя логика в голове"

Украинкий режиссёр Олег Сенцов, осуждённый по так называемому делу "крымских террористов", этапирован в исправительную колонию строгого режима № 8 в городе Лабытнанги. Эта колония известна также под названием "Белый медведь", сообщает "Отрытая Россия" со ссылкой на правозащитницу и журналистку Зою Светова. В разговоре с "Медиазоной" Светова сказала, что не может раскрыть источник этой информации.

Письмо от Сенцова датировано 17 сентября, а отправлено 21 сентября. До Москвы оно шло неделю. На конверте стоит штамп "Тюменская область, ФКУ СИЗО-1, г. Тюмень", сообщает Зоя Светова.

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания — это легендарные Харпы.

Выдержка из письма Олега Сенцова:

"Кстати, о добрых поступках, которые приводят к не всегда хорошим результатам.

[Министр иностранных дел Украины] Климкин пытался до меня дозвониться на мой день рождения в июле, и приезжали «Пусси Райот» с Алехиной в Якутск меня поддержать. Это очень здорово! Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или пятое даже), а потом вообще вывезли в более жесткое место — Харп. Приказ об этом ФСИН России подписал в конце июля. Это вовсе не значит, что не надо ничего делать. Вы там, на свободе, можете делать все, что считаете нужным в поддержку меня или других политзеков, просто знайте, что у местных правоприменителей своя логика в голове, и реагируют они зачастую вот так.

В конце концов на Северный полюс же они меня не вывезут сидеть?"

Олег Сенцов — украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель. Весной 2014 года, после российской аннексии Крыма, Сенцов был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в причастности "терроризму". В августе 2015 года он был приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, объявил о применяемых к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Международные кинематографических и правозащитных организаций, режиссёры и актёры, общественные деятели выступили в поддержку Сенцова.