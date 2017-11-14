В Грузии обнаружены доказательства виноделия, которым 8 тысяч лет

Самые ранние свидетельства виноградарства и виноделия в мире были обнаружены в Грузии в кувшинах, которым по оценкам археологов 8 тысяч лет. Это означает, что традиция виноделия в Грузии на 1000 лет старше, чем считалось ранее, заявили исследователи 13 ноября. Ранее считалось, что самые древние химические свидетельства производства вина на Ближнем Востоке датировались 5400-5000 годам до нашей эры и находились в горах Загрос в Иране, говорится в докладе, опубликованном в журнале Национальной академии наук США.

Самое первое вино в мире, как полагают, было сделано из риса в Китае около 9 000 лет назад, за которым следует виноградный спирт, найденный в Иране. По словам исследователей, находка в Грузии насчитывает около 6 000 лет до нашей эры. "Мы считаем, что это самый старый пример приручения дикорастущей евразийской виноградной лозы исключительно для производства вина", - заявил соавтор доклада Стивен Батюк, старший научный сотрудник Университета Торонто.

Грузия, используя тот же самый евразийский сорт винограда, Vitis vinifera, остается на сегодняшний день основным винодельческим регионом. Давид Лордкипанидзе, директор Грузинского Национального музея, который помог провести исследование, сказал, что при производстве вин в Грузии по-прежнему используются большие кувшины, похожие на древние, которые составляли 80 сантиметров в высоту и 40 сантиметров в ширину.

Команда исследователей из США, Канады, Дании, Франции, Италии, Израиля и Грузии последние четыре года работала над анализом археологических объектов, обнаруженных десятилетия назад. Осколки керамических бочек, некоторые из которых украшены виноградными мотивами и способны вмещать до 300 литров, были найдены на двух археологических объектах Гадакрили и Шулаверис, примерно в 50 км к югу от Тбилиси.

Исследователи использовали комбинацию методов масс-спектрометрии и хроматографии для идентификации соединений, обнаруженных в древних фрагментах. Их химический анализ подтвердил наличие винной кислоты, отпечатков пальцев, использовавшихся при обработке винограда и производства вина. Исследователи также обнаружили три органические кислоты, связанные с вином - яблочной, янтарной и лимонной - в осколках кувшинов.

"Евразийская виноградная лоза, которая в настоящее время составляет 99,9% вина, производимого в современном мире, имеет свои корни на Кавказе", - сказал Батюк, добавив, что одомашнивание винограда привело к появлению винодельческой культуры в регионе. По его словам, употребление алкоголя играло важную роль в обществах в прошлом, как и сегодня. Вино используется как лекарство, социальная смазка, вещество, изменяющее сознание, и ценный товар. Вино стало центром религиозных культов, фармакологии, кухни, экономики на древнем Ближнем Востоке, отметил он.

Ведущий автор исследования Патрик Макговерн, научный директор Музея Пенна в Филадельфии, который также был соавтором исследования, проведенного журналом Nature в 1996 году, в котором содержались данные о вине в Иране, заявил, что поиск по-настоящему древних артефактов будет продолжаться. Другие объекты на Южном Кавказе в Армении и Азербайджане могут в конечном итоге предоставить еще более ранние данные о виноградарстве, чем Грузия, - сказал Макговерн.