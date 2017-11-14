В последний бой за "дядю Вову"

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Еще не поздно
Пока мудрые политологи и фейсбучные комментаторы обсуждают, что значит перенос послания Путина на февраль и спорят о том, выдвинется ли он в президенты, депутату Госдумы Анне Кувычко уже все ясно - она готовится идти за Путина в последний бой и вести с собой детей. Записанная ею и учениками кадетского класса школы номер 44 города Волгограда песня "Дядя Вова" распространяется по Сети со скоростью лесного пожара. Ее тексту, видеоряду и, наконец, участию детей в явной пропаганде войны удивлены даже видавшие виды.
Песенка для настроения от депутата Госдумы Анны Кувычко. Вместе с депутатом поют маленькие дети, младшая и средняя школа (будущие полицейские, а пока кадеты).
Припев: «На земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой». Внутри еще много прекрасного: под кадры всякого военного железа дети сообщают, что вернут Аляску, разобьют самураев и т. д.
Когда там Владимир Владимирович призывал умереть за него под Москвой, в 2012 году? Ну вот, за 5 лет воспитали тех, кто готов.
И ведь это совсем не смешно. Какие режимы в истории посылали воевать за себя детей? Гитлер в 45 году. В общем-то, особо больше и не вспоминается. Христианская культура, за которую так радеют власти, дала миру как минимум одно понимание, что детей втягивать в войну и политику нельзя. Что ребенка взрослым нельзя использовать в своих корыстных целях.
Но депутат Кувычко, состоящая в Думе в Комитете по делам семьи, женщин и детей, ее партия «Единая Россия» всю эту культуру отринули. Надо — и детей пошлют умирать за свои офшоры. Отступать некуда, за ними «Озеро».
Припев про главного командира, дядю Вову и последний бой привлек к себе основное внимание комментаторов, но интересен и остальной текст песни.
Двадцать первый век настал,
Шар земной от войн устал,
Населенье шара гегемон достал! - старательно поют дети. Политинформация продолжается сообщением о том, что "за океаном лишен власти президент" (то ли политический прогноз, то ли желаемое за действительное). Во втором куплете описывается ситуация в самой РФ, она тревожна:
дашь слабинку - потеряем всю страну!
Но на помощь спешат "верные друзья - флот и армия", а также "деда красная звезда". Наконец, в третьем куплете обозначены приоритеты внешней и оборонной политики:
Не достанется гряда самураям никогда,
Грудью встанем за столицу янтаря,
Севастополь наш и Крым для потомков сохраним,
В гавань родины Аляску возвратим!
Некий (никому неизвестный прежде) депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко и учащиеся кадетского класса школы номер 44 города Волгограда с большим энтузиазмом поют милитаристскую песенку в духе сороковых годов прошлого века. Признаюсь честно, этот "шедевр" меня потряс сегодня утром.
Со времен войны в Афганистане я не встречал такой махровой пропаганды войны и милитаризма.
Впрочем, ни в сороковые годы, ни тем более во времена Афганистана в советской пропаганде не звучало четких призывов начать войну с США и оккупировать Аляску.
Это примечательно само по себе, но особенное возмущение комментаторов вызвало участие в этом действе детей.
Поют депутаты и школьники. Сдохнем все за дядю Вову
Вот это апокалипсическая песенка.
Дети поют, что готовы помереть, и их съест некий Гегемон (американский). В глазах искренняя боль, предчувствие окопов и солдатский пайков.
Творчество душевнобольных в чистом виде.
Бедные дети.
А позади детей "в последней битве с Западом" будет стоять депутатша Кувычко. Не впереди, а сзади...
Какой ад, Господи...
Это похоже на хор мальчиков из "Пиковой дамы":
"Мы все здесь собрались
На страх врагам российским.
Злой недруг, берегись!
И с помыслом злодейским беги иль покорись!
Ура! Ура! Ура!
Отечество спасать
Нам выпало на долю.
Мы станем воевать
И недругов в неволю
Без счета забирать!
Ура! Ура! Ура!
Да здравствует жена,
Премудрая царица,
Нам матерь всем она,
Сих стран императрица
И гордость и краса!
Ура! Ура! Ура!"
Правда, императрицу те мальчики "тетей Катей" не называли.
"Если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой!", "В Евросоюзе мнения нет, Ближний Восток стонет от бед", "В гавань родины Аляску возвратим". Это реальный, незамутненный ужас. И красивая грудастая тетка, которой бы деток под крылышко и защищать - впереди, в бой малолеток зовет. Даже в моем пионерском детстве, которое мне не мило, не было такой бездарной агрессии. А детей в политику втягивает Навальный, ну да.
Все допелись. Вершина патриотизма. Дети в полицейской форме поют о своем желании умереть по приказу главного командира.
- Дядя Вова мы с тобой.
На подпевке депутатша Госдумы Анна Кувычко. Это уже даже не КНДР - это обычная психиатрия. Кто там говорит о школьниках Навального?
Алексей Навальный, конечно, не мог не прокомментировать происходящее.
"Но если главный командир,
Позовёт в последний бой -
Дядя Вова мы с тобой"
Жалко комментарии к видео отключены. Но всё равно посмотрите - отличный пример того, как Путине и ЕР делают всё для того, чтобы ни в коем случае не использовать детей в политике.
Судя по всему, госпожа Кувычко ожидала несколько иной реакции на выложенный ею клип. В настоящий момент он удален из Фейсбука.
Тут надо заметить, что Анна Кувычко не является автором текста и музыки. Это некто Вячеслав Антонов. Оригинальный клип, в котором он исполняет песню вместе с сыном, записан еще летом. Наслаждайтесь.
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