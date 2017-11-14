Суд вынес приговор священнику РПЦ за организацию проституции

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Суд в Витебске приговорил священника Русской православной церкви Николая Киреева к пяти с половиной годам колонии усиленного режима по обвинению в организации проституции. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Суд проходил в закрытом режиме. Киреев вину не признал.
По версии следствия, Киреев пытался вывезти в Россию двух гражданок Белоруссии для занятия проституцией. Следователи установили, что священник вербовал женщин в Гомеле. Он вел интернет-переписку с девушками из Белоруссии. Получив их согласие на занятие проституцией, Киреев отправил в Гомель свою сообщницу – 19-летнюю гражданку Таджикистана, которая должна была отправить белорусок на "место заработка" в Россию. Она уже признана виновной и осуждена на пятилетний срок.
Киреев был задержан в августе в Витебске, когда он садился на автобус в Санкт-Петербург.
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