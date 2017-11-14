В Чите у студента конфисковали айфон за карикатуру на нацистов

Суд в Чите оштрафовал на две с половиной тысячи рублей студента Забайкальского государственного университета Николая Макарова, признав его виновным в пропаганде нацистской символики за репост картинки в социальной сети в "ВКонтакте". Суд также постановил конфисковать у него айфон стоимостью около 40 тысяч рублей. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Речь идет о фотографии времен Третьего рейха, на которой изображены флаг со свастикой и люди, вскидывающие руки в нацистском приветствии. Один из них вместо этого отдает честь. На картинке написано: "Когда ты советский шпион и дико палишься".

Суд не принял во внимание тот факт, что эта картинка историческая и была размещена в качестве шутки, отмечает издание.

По данным правозащитников, количество вынесенных наказаний по статье о демонстрации нацистской символики за последние годы выросло в 3,5 раза – почти до двух тысяч. При этом России нет абсолютного запрета на демонстрацию свастики: по федеральным каналам показывают фильмы про Великую Отечественную войну, в библиотеках есть книги с фотографиями военных лет. Запрет установлен только для физических лиц, отмечают правозащитники.