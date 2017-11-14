Reuters: от российских компаний требуют сообщать "хорошие новости"

Российские власти поручили крупным компаниям подготовить сообщения, на основании которых достижения нынешнего руководства страны можно будет выставить в новостях в положительном свете. Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на текст документа, который, по данным агентства, был направлен Министерством энергетики в 45 компаний.

Согласно инструкции, новостные публикации должны быть посвящены таким темам, как обеспечение новых рабочих мест, достижения в науке и развитие инфраструктуры. При этом рекомендовано отмечать важность государственной поддержки промышленности.

В число получателей документа входят крупнейшие топливно-энергетические компании, такие как "Роснефть" и "Лукойл". 17 предприятий являются государственными, 28 – частными. Компаниям предлагается посредством СМИ довести до общественности мысль о том, что жизнь большинства жителей России стала спокойнее и комфортнее, цитирует Reuters текст документа.

Авторы публикации отмечают, что распоряжение, датированное 9 октября, совпадает с подготовкой к президентским выборам 2018 года, на которых действующему главе государства Владимиру Путину требуется сохранить за собой прочные позиции. При этом сами выборы в тексте документа не упомянуты. В Администрации президента на запрос Reuters не ответили.