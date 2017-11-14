Роскомнадзор сможет узнавать данные родственников владельцев СМИ

Роскомнадзор может получить право изучать родственные связи владельцев средств массовой информации. Таким образом ведомство будет следить за соблюдением закона, который запрещает иностранным гражданам контролировать деятельность российских СМИ.

В проекте документа, подготовленного Министерством связи России, отмечается, что наличие родственника-иностранца, согласно Налоговому кодексу, может являться косвенным признаком контроля или управления.

В ведомстве утверждают, что каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально, но для этого все равно нужна законодательная база, сообщает РБК.

Начиная с 2016 года иностранцам запрещено прямо или косвенно контролировать учредителя любого российского СМИ, а доля иностранного капитала в нем ограничена 20 процентами.