Роскомнадзор сможет узнавать данные родственников владельцев СМИ

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Роскомнадзор может получить право изучать родственные связи владельцев средств массовой информации. Таким образом ведомство будет следить за соблюдением закона, который запрещает иностранным гражданам контролировать деятельность российских СМИ.
В проекте документа, подготовленного Министерством связи России, отмечается, что наличие родственника-иностранца, согласно Налоговому кодексу, может являться косвенным признаком контроля или управления.
В ведомстве утверждают, что каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально, но для этого все равно нужна законодательная база, сообщает РБК.
Начиная с 2016 года иностранцам запрещено прямо или косвенно контролировать учредителя любого российского СМИ, а доля иностранного капитала в нем ограничена 20 процентами.
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