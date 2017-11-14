Райкин назвал ложью заявления Минкульта о "Сатириконе"

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Художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин назвал ложью заявление о нарушениях, якобы выявленных в театре в результате проверки.
В своем комментарии РБК режиссер заявил, что заместитель министра Культуры России Александр Журавский – "лгун, как и его начальник". Ранее этот чиновник отмечал, что в "Сатириконе" выявлены нарушения законодательства, "особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра".
Накануне Райкин призвал театральное сообщество и власти России "урезонить" министра культуры страны Владимира Мединского. Режиссер считает, что чиновник посредством постоянных проверок мстит ему за прошлогоднюю речь о цензуре и вмешательстве государства в искусство.
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