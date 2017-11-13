Райкин призвал "поставить на место" министра культуры Мединского

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин призвал театральное сообщество и власти России "урезонить" министра культуры страны Владимира Мединского. В обращении, опубликованном на сайте телеканала "Дождь", Райкин обвинил Мединского в том, что тот мстит за прошлогоднюю речь режиссера о цензуре в российском искусстве.

В частности, как утверждает худрук "Сатирикона", его театр за последний год шесть раз проверяла прокуратура. По мнению Райкина, причина такого числа проверок – конфликт с министром культуры. "Мединский вредит театру самым последовательным, прицельным, планомерным образом", – заявил режиссер. Он добавил, что если Мединского удастся "поставить на место", то благодарен будет не только "Сатирикон", но и многие другие деятели и учреждения культуры.

В октябре 2016 года Райкин, выступая на съезде Союза театральных деятелей, заявил о цензуре и вмешательстве государства в искусство. Он призвал коллег защитить выставки и спектакли от "группок оскорбленных". Райкина поддержали Андрей Звягинцев, Олег Табаков, Кирилл Серебренников, Олег Басилашвили и другие деятели искусства.