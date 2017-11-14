Минобороны РФ: картинку из игры вставил в пресс-релиз "гражданский"

Министерство обороны России признало ошибкой использование кадра из видеоигры в качестве "доказательства" оказания Соединенными Штатами поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

В пресс-релизе военного ведомства говорится, что некий гражданский сотрудник одного из его подразделений ошибочно прикрепил фотоматериалы к официальному заявлению. При этом в министерстве продолжают утверждать, что США отказываются наносить удары по колоннам радикальных исламистов.

Ранее ведомство заявило о наличии "неоспоримого подтверждения" этих сведений и опубликовало несколько черно-белых кадров с колоннами военной техники. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team (CIT) заметили, что это кадры из видеоигры про самолет огневой поддержки AC-130, а также фрагменты из видео "Ударные вертолеты Ирака", которое было опубликовано в сети еще в 2016 году.

После публикации CIT Министерство обороны России удалило фотографии из своих записей, оставив только текст.