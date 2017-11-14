CIT: Минобороны РФ использовало видеоигру, чтобы обвинить США

Министерство обороны России в качестве "доказательства" поддержки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии со стороны США опубликовало скриншот из мобильной игры. На это обратила внимание расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Ранее во вторник в Минобороны России заявили, что командование вооруженных сил США 9 ноября якобы отказалось наносить авиаудары по террористам "Исламского государства", отступающим из города Абу-Кемаль на юго-востоке сирийской провинции Дейр-Зор. "Соединенные Штаты, имитируя… непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке", – заявили в Министерстве обороны. Именно в качестве "неоспоримого подтверждения" этих сведений ведомство опубликовало снимок, который, как выяснили в Conflict Intelligence Team, оказался скриншотом из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.

Кроме того, часть фотографий, опубликованных Минобороны, на самом деле оказалась кадрами из видео "Ударные вертолеты Ирака. Уничтожение боевиков ИГИЛ", которое было опубликовано в сети еще в 2016 году.

В сети отмечают, что Минобороны России не в первый раз публикует недостоверную информацию о ситуации в Сирии, используя при этом фото и видео, не имеющие отношения к актуальным событиям.

Roman Popkov

Правда очень смешно, базару ноль. Но нужно понимать, что эти люди вот именно таким образом формируют действительность, в которой живет реальный Путин, управляющий реальным государством с реальным ядерным оружием.

Впрочем, он в этой "действительности" вполне рад жить – с биоматериалами для американского биологического оружия, с Патрушевым и генералами-оккультистами, которые проникают в сознание Мадлен Олбрайт.

На таком фоне седовласое советское Политбюро – это, конечно же, Клаузевицы и Бисмарки, сверхлюди и гении.

Леонид Волков

Министерство божьей росы (на которое уходит почти треть всего бюджета страны)

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Караульный

Мальчики и девочки! Краснолиций генерал-орун Конашенков снова подставил Шойгу и Главнокомандующего.

По-полной подставил.

https://t.me/CITeam/1624

Сегодня выпустили новость о том, что авиация коалиции помогает боевикам ИГИЛ (https://www.facebook.com/mod.mil.rus/posts/2007062896203123 ).

К новости добавили несколько снимков.

Так вот, один из скринов Минобороны РФ взят с видео ударов армейской авиации Ирака по колонне боевиков ИГИЛ в районе Фаллуджи, в июне 2016 года (https://twitter.com/defenceunits/status/748330171107840000), другие снимки – с компьютерной игры (https://pp.userapi.com/c841332/v841332826/38b94/XJGdMas6RSo.jpg)

Вот и пруф-видео: https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0



Ранее генерал Конашенков со своими девочками высмеивал генерала США – а в результате над ним смеялись журналисты всей планеты.

https://t.me/minpravda/629

Еще раньше он дал Шойгу текст о зачистке в Сирии боевиков на территории ... размером с три Сирии

https://t.me/kbrvdvkr/3127

Еще Конашенков лично многократно убивал главаря ИГИЛ

https://t.me/karaulny/24996

Ну и, конечно, самые эпические его провалы – когда он дал Верховному запись работы американского спецназа на "Апаче" под видом действий сил спецопераций РФ в Сирии, потом рассказал лютую <чушь> по "героических потерях" ЧВК "Вагнер" и опомоился с расстрелом мирняка вертолетом на учениях "Запад-2017".

https://t.me/prbezposhady/2014

Один из перечисленных тут эпизодов даже вошел в фильм Оливера Стоуна о Путине – Путин показал американскому режиссеру якобы действия российского спецназа в Сирии, в реальности бывшие операцией американского спецназа в Афганистане.

КАШИН:

Кажется, кто-то хочет подсидеть Конашенкова, но мы-то с вами знаем, что главного пиарщика в минобороны зовут Сергей Шойгу, и пока он там сидит, будет много всякого ада.

После публикации Conflict Intelligence Team Минобороны России удалило фотографии, которые оно называло "неоспоримым подтверждением" своих заявлений (их можно найти в веб-архиве). Тексты остались на месте. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров вслед за российскими военными уже обвинил США в потворстве "ИГ": "Насчет Абу-Кемаля. Это не единственный случай, когда США щадят террористов. Мы помним, как при взятии Ракки, Мосула в Ираке были открыты фигуральные ворота для игиловцев... Много вопросов к США и в отношении того, что является их целями в Сирии".