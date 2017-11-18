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Дороги к свободе

Кто авторитет для украинцев? Эфир в 16:05

Кто оказывает влияние на граждан после Майдана? В эфире украинский правозащитник Семен Глузман

Есть ли нравственные авторитеты в украинском обществе? Кто оказывает влияние на граждан после Майдана? Виталий Портников беседует с украинским правозащитником и диссидентом советских времен Семеном Глузманом. Эфир в 16:05.

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