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Иностранные агенты: с чем их едят? Эфир в 19:05

Петр Толстой, движущая сила поправок в законодательство РФ об иностранных агентах

Медийные "агенты" в США и в РФ - в чем разница?

Как изменилась жизнь в США "Раши Тудей" со статусом "иностранного агента"? Что ждет иностранные СМИ в РФ с принятием думских поправок в российское законодательство об иностранных агентах? Обсуждают Алексей Симонов (Фонд защиты гласности), Федор Кравченко (Коллегия медиа-юристов), Василий Гатов (медиа-аналитик, США). Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир начиная с 19.05

8-800-200-22-12

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