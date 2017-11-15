Иностранные агенты: с чем их едят? Эфир в 19:05

Как изменилась жизнь в США "Раши Тудей" со статусом "иностранного агента"? Что ждет иностранные СМИ в РФ с принятием думских поправок в российское законодательство об иностранных агентах? Обсуждают Алексей Симонов (Фонд защиты гласности), Федор Кравченко (Коллегия медиа-юристов), Василий Гатов (медиа-аналитик, США). Ведущая Елена Рыковцева

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