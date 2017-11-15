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В Греции отложили слушания по делу об экстрадиции Винника

Александр Винник

Верховный суд Греции отложил слушания об экстрадиции россиянина Александра Винника в США. Новое заседание суда пройдет 6 декабря. В США россиянина обвиняют в отмывании денег и махинациях с криптовалютой на сумму четыре миллиарда долларов.

Россиянина арестовали в июле в Афинах по запросу США. В октябре суд в Салониках постановил выдать его США. Позднее совет судей также одобрил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника. В России его обвиняют в махинациях на сумму более 600 тысяч рублей. Для вынесения окончательного решения дело направили в Верховный суд.

В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.

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