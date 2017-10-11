Суд в Греции согласился экстрадировать Александра Винника в Россию

Совет судей в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче россиянина Александра Винника, сообщает РИА Новости. В России Винника обвиняют в мошенничестве на 667 тысяч рублей.
Однако Винника не смогут выслать в Россию, так как в начале октября этот же суд удовлетворил выдачу россиянина США, где его обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Решение по делу Винника будет принимать Верховный суд Греции.
Винник был арестован во время отпуска в северной Греции в июле. Все обвинения россиянин отрицает.
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