Минск готов отправить миротворцев на восток Украины

Минск готов направить миротворческий контингент в Донбасс. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на совместной пресс конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Макей отметил, что Минск заинтересован, чтобы на востоке Украины как можно скорее установился мир. Глава белорусского МИД подчеркнул, что Минск и дальше готов предоставлять площадку для заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

Лавров заявил, что для определения формата миротворческой миссии в Донбассе необходимо провести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Недавно против участия "ЛНР" и "ДНР" в процессе ввода миротворцев в зону вооруженного конфликта в Донбассе высказался спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Депутат Верховной Раде Украины от президентского "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз в свою очередь заявила, что Киев пустит в Донбасс представителей любых государств в составе миротворческой миссии, за исключением военнослужащих Российской Федерации.

Вопрос присутствия миротворческих войск в зоне конфликта на востоке Украины поднимался неоднократно разными сторонами. Киев настаивает на том, что миротворческая миссия должна быть размещена как в зоне конфликта в Донбассе, так и на российско-украинской границе. В Кремле заявили, что миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения между сторонами конфликта, а также охранять наблюдателей ОБСЕ.

Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов в Донбассе. По данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют около 5 тысяч кадровых российских военных. Москва эти обвинения категорически отвергает.