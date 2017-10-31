Волкер исключил участие "ДНР" и "ЛНР" в переговорах о миротворцах

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступил против участия так называемых Донецкой и Луганской народных республик в процессе ввода миротворцев на восток Украины. Об этом американский дипломат рассказал в интервью изданию "Громадское".

По его словам, в соответствии с Минскими соглашениями, заключенными между Россией, Украиной и ОБСЕ, миротворцы должны будут обеспечить стабильность на территории "ЛНР" и "ДНР" до передачи их под контроль Киева и проведения там выборов. "Поэтому так называемым республикам здесь не место", — заявил Волкер и добавил, что стороны до сих пор не достигли согласия по мандату миротворческой миссии.



Спецпредставитель США вновь обвинил Россию в том, что она препятствует урегулированию конфликта на востоке Украины, поддерживая сепаратистов и сохраняя военное присутствие в Донбасссе."Территории до сих пор оккупированы, огонь не прекращен, со стороны России нет ни одного движения навстречу", - сказал Волкер.

Киев настаивает на том, что миротворческая миссия должна быть размещена как в зоне конфликта в Донбассе, так и на российско-украинской границе. В Кремле заявили, что миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения между сторонами конфликта, а также охранять наблюдателей ОБСЕ. При этом условия присутствия миротворцев должны быть согласованы с "ДНР" и "ЛНР", утверждают в Москве.



Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов в Донбассе. По данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют около 5 тысяч кадровых российских военных. Москва не признает эти обвинения.