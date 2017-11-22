Свой главный принцип российская пропаганда одолжила у актера Андрея Миронова в фильме "Обыкновенное чудо": "А кто нынче хорош? Весь мир таков, что стесняться нечего". Эпизодически наблюдая за российской телепропагандой, я, как мне кажется, наконец-то определил ее главный посыл, базовый идейный принцип, который адекватней всего формулируется в такой форме: "Да, мы мерзавцы! Но все вокруг мерзавцы!"

Помните министра-администратора в исполнении Андрея Миронова в "Обыкновенном чуде"?: "Вы негодяй". – "Да! А кто нынче хорош? ... Береза – тупица, дуб – осел, речка – кретинка, облака – идиоты, лошади – предатели, люди – мошенники. А что делать? Весь мир таков, что стесняться нечего".

Российская пропаганда – это такая явная игра на понижение

Поэтому, независимо от заявленной темы, любое российское политическое ток-шоу в какой-то момент обязательно скатывается до сакрального триединства "А что там у хохлов?", коварная Америка, бессильная "Гейропа". Парадоксально, но они даже толком не пытаются найти что-нибудь привлекательное в российской действительности. Видимо, это представляется непосильной задачей, а посильная задача – доказать, что "вокруг не лучше". Отсюда и стандартный набор аргументов: "Нас всегда обманывали и опять обманут", "У России нет союзников, кроме армии и флота", "У нас нет демократии? Да вы на них посмотрите!".

И, соответственно, клюют на российскую пропаганду прежде всего люди того типа, которые в жизни руководствуются "универсальными формулами" типа "все бабы суки", "все мужики козлы", "никому нельзя верить", "каждый только под себя гребет", "все политики продажные", "не на...шь – не проживешь" и прочая "тьма низких истин".

То есть российская пропаганда – это такая явная игра на понижение. На понижение уровня человеческого в человеке. Потому что только когда ты считаешь, что все вокруг враги и везде все то же самое, что окружает тебя, – тогда незачем требовать каких-то перемен, какой-то демократии, какой-то альтернативы. Нет никакой альтернативы – везде говно!

Виталий Цыганков – журналист Белорусской службы Радио Свобода

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