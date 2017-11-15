"Нервы толщиной с арматуру"

Андрей Турчак, недавно назначенный на должность и.о. секретаря Генсовета "Единой России" и вице-спикера Совета Федерации, не раз говорил, что устал отвечать на вопросы о "деле Кашина" и считает себя жертвой оговора. Несмотря на усталость, именно с дела Кашина ему пришлось начинать и свое "программное" интервью "Коммерсанту".

​Ответ на первый же вопрос стал мини-сенсацией - оказывается, Турчака допросили по делу о нападении на журналиста, причем уже давно.

— Вас обвинили в организации покушения на журналиста Олега Кашина, который в 2010 году, когда это произошло, работал в ИД «Коммерсантъ». Поэтому первый вопрос об этом: почему, если такое обвинение прозвучало, в отношении вас не были произведены необходимые следственные действия за все семь лет, пока тянется следствие?

— Это не так. Я был допрошен, практически сразу после покушения на Олега Кашина. И это была не просто беседа, а комплекс следственных действий. Но я ведь не должен об этом кричать на каждом углу. У каждого в жизни были ситуации, когда тебя обвиняют в том, чего ты не делал. Так и в этой ситуации произошло со мной.

Турчак продолжает отрицать, что организовал покушение на Кашина (вопреки мнению самого журналиста и показаниям одного из непосредственных исполнителей нападения, который сейчас под стражей в ожидании суда). В интервью "Коммерсанту" он изложил свое видение этой истории:

— Злоумышленники понимали, что Олег блогер и будет придавать событиям максимальную публичность. Они просто использовали его втемную, чтобы оговорить меня, и, как торпеду, применили его абсолютно обоснованную злость. Некоторые возможные фигуранты дела арестованы, причем проходят не по делу Кашина, а по двум другим делам. Некоторые из них в международном розыске — например, бывший заместитель директора по безопасности Александр Мешков (АО «Заслон»; входит в холдинг «Ленинец»). Установлено, что он скрывается в США. Именно он придумал несуществующую аудиозапись встречи с исполнителями покушения в ресторане «Белое солнце пустыни», где якобы я давал указание о нападении. Могу сказать, что даже ни разу в этом ресторане не был. Причем обратите внимание, эта мнимая запись так нигде и не появилась. Потому что никаких записей нет и быть не может. Никаких указаний я не давал и давать не мог. И следствие подтвердило мою непричастность.

Турчак считает, что версию с его причастностью к нападению на Кашина организовали некие люди, которые пытались отнять у его семьи бизнес.

Ilya Shumanov

Как у него всё стройно. Надо иметь железные нервы толщиной с арматуру, чтобы так спокойно отвечать на вопросы об избиении Кашина.

Своего рода сенсацией стала и "легитимизация" ставшей крылатой реплики Кашина, которая, по мнению самого журналиста, и послужила причиной обиды Турчака на него и "заказа" нападения с использованием "бойцов" с арматурой.

— А требование к Кашину извиниться за оскорбление в течение суток с вашей стороны было?

— А вы сами считаете оскорблением выражение «сраный Турчак»?

Это было довольно неожиданно.

Самого Кашина объяснения Турчака не удовлетворили.

КАШИН:

Конечно, чего уж там, думаю об интервью Турчака и вот что подумал - парадоксальным образом мне сейчас на пользу идет моя ошибка про Якеменко, то есть если бы я с самого начала думал и говорил, что это Турчак, то тут резонно звучала бы его линия защиты, что меня использовали и дезинформировали, чтобы его подставить, а так - ага, так клево использовали, что я пять лет вообще о Турчаке не говорил.

И действительно - сразу после нападения в качестве основной рассматривалась версия о причастности к нему активистов движения "Наши"; доказательства в пользу того, что за покушением стоял Турчак, появились у Кашина, как он утверждает, только два года назад.

Не слишком убедительно звучит для многих и "бизнес-версия" о рейдерском захвате: известно, что Турчак сын хорошего знакомого Путина, кто бы мог рискнуть отбирать у его семьи бизнес?

Кстати, на вопрос о своем отце и его влиянии на свою карьеру Турчаку тоже пришлось отвечать.

— Просто у одних есть папа, который с Владимиром Путиным работал, а у других, например, нет.

— Хочу еще раз подчеркнуть, что даже для тех, у кого отцы знакомы с Владимиром Путиным, этот факт необязательно связан с их политической карьерой — как в моем случае. Есть много других возможностей, основанных на личных способностях.

Заключительная часть интервью была посвящена "Единой России". По словам Турчака, раскола в партии нет, но при этом сам он невольно обозначил некие "точки притяжения", назвав отдельно имена Медведева, Кириенко, Грызлова, Володина.

— Тем не менее вы сразу обозначили, что фракция работает под началом партии?

— Естественно. Это фракция партии, а не партия фракции.

— Это что означает — я тут главный?

— Нет. Это означает, что депутаты, какого бы они ни были уровня, являются представителями партии, это наш передовой отряд. Не ищите того, чего нет. Одна из важных задач, не миссия, конечно, но важная задача — не допускать в партии никакого раскола. С моим приходом его не должно произойти. Я для этого сделаю все.

Ну и разумеется -

«Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать Владимира Путина.

НЕЗЫГАРЬ:

По интервью Турчака "Коммерсанту" интересно:



- он четко структурирует основные "центры влияния" в ЕР - Медведев, Грызлов, Володин-Неверов. И себя называет конструктивным ко всем группам, то есть фактически обособляет и себя в отдельный центр;



-важнейшая "двойная сплошная" для него - не допускать раскола в партии, т.е. он подтверждает наличие серьезных противоречий, которые создают конфликт;



-четкая фиксация на двух лиц - Путина и Медведева, причем понимание, что ЕР-партия президента;



-секретарь ЦИК контурно понимает что можно ждать в ближайшей перспективе, но "решение примет один человек"- то есть понятного решения по выборам на сегодня нет;



- понятно, что чистка будет. Отсюда и фракция партии, а не партия фракции. отсюда и выращивание новых лидеров и ориентация на регионы и региональные кадры. Фактически - зачистка всего "володинского сада".

Евгений Минченко

Из интересного в интервью Турчака:



- Позиционирует себя как равно приближённый ко всем группам. К Вайно добавляет Кириенко, Володина, Неверова и Грызлова. Акцентирует, что позицию в партии предложил ему Медведев;

- Отстраивается от образа "сына своего папы";

- По делу о покушении на Кашина, по утверждению Турчака, был элемент оговора. Позиция понятна, но историю информационно закроет только приговор суда. Кстати, зря Турчак Кашина процитировал - все уже давно забыли;

- Была попытка рейдерского захвата "Ленинца". Все-таки интересно, что это были за дерзкие люди, которые рейдили младших партнёров Чемезова, похищали их ключевого менеджера и обладали ресурсом по возбуждению фиктивных уголовных дел. Кто их крышевал?

- Всплыла фамилия Олега Бударгина. Он после ухода из "Россетей" активный партиец;

- Анонсирована большая внутрипартийная реформа по расширению полномочий и представительства региональных отделений и повышению конкурентности праймериз. Впереди 3 экзамена для Турчака - президентские выборы, праймериз и сентябрьские выборы в регионах. Последний - самый сложный, поскольку осенняя кампания будет проходить на фоне неизбежного постэлекторального разочарования после гипермобилизации на выборах Президента.

В любом случае, нынешнее возвышение Турчака ведет некоторых комментаторов даже к таким предположениям:

Александр Воронов

Президент России-2022

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