Андрей Турчак избран заместителем главы Совета Федерации

Исполняющий обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия", бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак избран заместителем председателя Совета Федерации. Кандидатуру Турчака внесла глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации решили создать должность еще одного (шестого) заместителя, чтобы назначить на нее Турчака.

В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 157 членов Совета Федерации, один воздержался, один проголосовал против, сообщает РБК. Людмила Нарусова выразила недовольство тем, что президиум Совета Федерации будут представлять члены только одной партии, и попросила Турчака рассказать, почему он не был допрошен по скандальному делу об избиении журналиста Олега Кашина.



О том, что Турчак причастен к нападению на Кашина, заявлял как сам журналист, так и жена одного из нападавших. Сам Турчак отверг обвинения.

Олег Кашин был избит в 2010 году. Осенью 2015 года он заявил, что дело о покушении на него раскрыто. Нападавшие оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего отцу бывшего главы Псковской области – Анатолию Турчаку, который считается другом президента России Владимира Путина.