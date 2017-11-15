СМИ опубликовали ещё одно "письмо" Минкульта о "нежелательных гостях"

В так называемом "чёрном списке" Санкт-Петербургского международного культурного форума оказались режиссёр Кирилл Серебренников, художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, главный режиссёр Большого драматического театра Андрей Могучий. Об этом сообщает COLTA.RU.

В распоряжении интернет-издания оказался очередной документ, подписанный, как утверждается, первым заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым. Служебная записка предназначена для внутреннего пользования. В письме говорится о том, что фигурантов списка "нецелесообразно" приглашать на Санкт-Петербургский международный культурный форум. В редакции утверждают, что так называемый "чёрный список" начали готовить давно, и он постоянно пополняется.

В начале октября главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал фотографию еще одного подобного документа. На нём, как утверждается, также стояла подпись Владимира Аристархова. Документ был адресован заместителю министра культуры Александру Журавскому и директору департамента господдержки искусства и народного творчества Андрею Малышеву.

В опубликованном Венедиктовым списке значатся режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, киновед Любовь Аркус, режиссеры Энг Ли и Дэнни Бойл и другие. Венедиктов не уточнил, является ли письмо настоящим. В Минкульте подлинность документа отвергли.