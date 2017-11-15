Жена президента Зимбабве бежала из страны после захвата власти военными

Жена президента Зимбабве Роберта Мугабе бежала из страны после того, как власть захватили военные. Об этом сообщает телеканал Би-би-си". По неподтвержденным данным, Грейс Мугабе направилась в Намибию.

Роберт Мугабе правил Зимбабве почти сорок лет – с 1980 года. В настоящее время он заключен под домашний арест и в ближайшие дни может подать в отставку. В столицу Зимбабве Хараре въехали танки и бронетехника. В городе были слышны взрывы и перестрелки. Сообщается также о задержании нескольких министров.

Военные, которые захватили власть, утверждают, что не совершают государственный переворот, а только выступают против "преступников" в его окружении. В частности, сторонников Мугабе обвиняют в экономических проблемах Зимбабве.

На прошлой неделе Мугабе отправил вице-президента Эммерсона Мнангагву в отставку. Лидер Зимбабве обвинил его в подготовке государственного переворота. Мнангагву рассматривали как возможного преемника Мугабе, он пользовался поддержкой армии. Считается, что именно отстранение Мнангагвы стало причиной кризиса.