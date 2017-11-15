Радио Свобода и "Настоящее время" получили предупреждение от Минюста

Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время" предупреждения о возможных ограничениях в работе. Это произошло после того, как Государственная дума проголосовала сразу во втором и третьем чтениях за внесение в законодательство поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к так называемым "иностранным агентам". Нижняя палата российского парламента одобрила новые меры в среду. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

В письме Министерства юстиции не уточняется, какие меры могут последовать после принятия поправок. Документ лишь указывает на то, что на работу редакций Радио Свобода и "Настоящего времени" могут быть наложены ограничения.

Согласно тексту поправок, любые иностранные структуры, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы", могут быть признаны "иностранным агентами", если они получают финансирование из-за рубежа. На российские средства массовой информации, в том числе с иностранным участием в капитале, эти поправки не распространяются. Депутаты утверждали, что новое законодательство не будет препятствовать работе иностранных СМИ в России.

Решение ограничить работу иностранных СМИ последовало после того, как финансируемый правительством России телеканал RT сообщил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как "иностранного агента". Министерство юстиции Соединенных Штатов 14 ноября обнародовало данные о регистрации RT. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об "иностранных агентах" в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

Корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений - какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут нашу медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и "Спутник" распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России" не имеет доступа к кабельным сетям и была вынуждена прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления. Журналисты "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. "Мы будем продолжать нашу журналистскую работу", – говорится в заявлении.​