Госдума приняла поправки о СМИ – "иностранных агентах"

Поправки в российский закон об информации, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым иностранным агентам, в среду прошли второе и третье чтения в Государственной думе.

Согласно тексту поправок, любые иностранные структуры, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы", могут быть признаны "иностранным агентами", если они получают финансирование из-за рубежа.

На российские средства массовой информации, в том числе с иностранным участием в капитале, эти поправки не распространяются. Ранее также сообщалось, что ограничения не затронут физических лиц.

Депутаты поддержали законопроект единогласно. Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступили с критикой поправок, подчеркнув, что они были приняты поспешно, без надлежащей проработки.

Решение об ограничении работы иностранных СМИ последовало после того, как финансируемый правительством России телеканал RT сообщил о том, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как "иностранного агента". Министерство юстиции США накануне обнародовало данные о регистрации RT.

В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об "иностранных агентах" в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой законопроекта отметила, что воздерживается от предположений о том, какие именно меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России. Вместе с тем некорректно считать голосование в Госдуме "зеркальным" ответом на действия властей США в отношении ряда финансируемых российским государством СМИ, указывается в заявлении. RT и "Спутник" распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям и была вынуждена прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления. В то время как российские репортеры в США работают без угрозы преследования со стороны властей, российские власти еще более ограничивают и без того весьма скромные возможности для работы, которые имеют журналисты РСЕ/РС в России.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. "Мы будем продолжать нашу журналистскую работу", – говорится в заявлении.​