Путин обсудил с лидерами "ДНР" и "ЛНР" обмен пленными в Донбассе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидерами сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен пленными в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Захарченко и Плотницкий поддерживают обмен пленными.

С инициативой по обмену пленными выступил лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Он представляет Украину в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске. В среду, 15 ноября, Медведчук встретился с Путиным в Ново-Иерусалимском монастыре в российском городе Истра.

Медведчук призвал президента России "проявить гуманизм" и обратиться к главам сепаратистов, чтобы провести обмен "всех на всех". По его словам, до конца этого года Украина готова освободить около трёхсот человек человек и ожидает от пророссийских сепаратистов освобождения 74 пленных.

По данным украинской стороны, самопровозглашённые республики удерживают не менее 144 граждан Украины. Киеву удалось определить местонахождение 87 из них. За три года вооруженного конфликта на востоке Украины были освобождены из плена или найдены свыше трёх тысяч украинских граждан. Ещё около четырёхсот пропали без вести.