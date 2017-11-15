Крокодилы за демократию

Отстранение военными от власти престарелого полусумасшедшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, бывшего иезуита и бывшего коммуниста-маоиста, входящего в список худших диктаторов 21 века, вряд ли изменит эту страну.

Роберт Мугабе вечером 15 ноября на переговорах со сместившими его офицерами заявил, что готов полностью отказаться от власти в обмен на разрешение предоставить его любимой супруге Грейс возможность спокойно покинуть Зимбабве и уехать в ЮАР. Об этом рассказал западным журналистам неназванный высокопоставленный зимбабвийский чиновник, добавивший, что в четверг 16 ноября Мугабе, до сих пор бывший самым старым главой государства в мире, должен сам объявить о своей отставке на специальной пресс-конференции.

По словам источника, заверения военных о том, что происходящее в стране не является переворотом и что они выступают не против смещенного президента, а лишь против его "преступного окружения", смехотворны – Роберта Мугабе вместе с разоруженной охраной и несколькими близкими ему людьми держат под строгим арестом и запугивают. При этом сама Грейс Мугабе, очевидно, уже успела бежать из Зимбабве в Намибию, хотя ее супруг может этого и не знать. Арестованы и несколько членов правительства – министры и родственники клана Мугабе. В то же время разговаривавший с Робертом Мугабе президент ЮАР Джейкоб Зума сообщил, что тот "чувствует себя хорошо".

В среду в Хараре, столицу Зимбабве, вернулся 71-летний вице-президент Эммерсон Мнангагва по прозвищу "Крокодил", бежавший из страны неделю назад из-за угрозы убийства, после того, как 93-летний Мугабе обвинил его в попытке устроить государственный переворот "с помощью колдовства". Именно отстранение и бегство Мнангагвы, ветерана войны за независимость, пользующегося огромным авторитетом в армии, многолетнего ближайшего соратника президента, и спровоцировало военный переворот в Зимбабве и лишение Роберта Мугабе власти, которая ему и окружающим уже казалась вечной.

Сейчас Эммерсон Мнангагва намерен возглавить правительство и стать новым правителем Зимбабве – единственная фактически действующая правящая политическая партия ZANU-PF ("Зимбабвийский Африканский Национальный Союз –Патриотический Фронт") уже сообщила о назначении его временным лидером государства. "Товарищ Мнанангва поможет сделать Зимбабве, готовую сорваться с обрыва, лучше". При этом еще недавно официальный Твиттер партии был наполнен лишь славословиями в адрес Роберта Мугабе и описаниями того, какой почти стопроцентной поддержкой народа он пользуется, особенно со стороны молодежи:

​Зимбабве была и до сих пор, благодаря 37-летнему правлению Роберта Мугабе, остается так называемой "страной-изгоем" в мировом сообществе, даже среди почти всех африканских стран. Среди ее неизменных союзников можно назвать КНДР, Китай, Иран, Венесуэлу и Россию. В мае 2015 года Мугабе, нацепивший георгиевскую ленточку, привлекал всеобщее внимание на Красной площади в Москве на трибуне для почетных гостей – немногих глав государств, принявших приглашение Владимира Путина посетить торжества по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

Впрочем, Роберт Мугабе, объявленный, например, в ЕС персоной нон грата, приехал бы наверняка – он посещал Москву и Мавзолей Ленина множество раз, еще со времен правления Леонида Брежнева. Мугабе и его министры множество раз общались и с Владимиром Путиным, и с его окружением, например, с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым – в основном делясь опытом "выживания" под западными санкциями.

Эммерсон Мнангагва, все эти годы верно служивший своему президенту, бывший в разное время министром юстиции, обороны и безопасности своей страны, заслуживший кличку "Крокодил", по признанию его приближенных, за невероятную даже по местным меркам жестокость и мстительность, вряд ли поведет Зимбабве по пути демократических перемен.

В ранней юности Мнангагва тренировался в лагере движения ФРЕЛИМО в соседнем Мозамбике под руководством офицеров КГБ СССР, потом проходил военную и идеологическую подготовку в Китае – которым тогда еще руководил Мао Цзедун. Затем вернулся в Африку и создал диверсионно-партизанскую группу "Крокодил" (его кличке много лет), занимавшуюся нападениями на военных и белых фермеров на его родине, тогда называвшейся Южной Родезией. Был пойман и, как утверждали его недоброжелатели, на допросах выдал всех своих соратников, надеясь избежать сурового наказания. Однако за организацию взрыва пассажирского поезда, в основном перевозившего гражданских лиц, в результате которого погибли около 40 человек, был приговорен к смертной казни. Из-за снисхождения к юному возрасту тогдашние белые власти страны заменили расстрел 10-летним заключением.

Потом Эммерсона Мнангагву вообще депортировали из страны. Уже во второй половине 70-х годов прошлого века он занял пост личного помощника по специальным поручениям Роберта Мугабе и возглавил службы безопасности ZANU, тогда бывшей фактически одной из двух основных партизанских групп, боровшейся с властью белого меньшинства, наряду с впоследствии разгромленной под его руководством партией ZAPU. Обе они придерживались коммунистической идеологии и стремились к созданию национального коммунистического государства "только для черных". Однако, в отличие от ZAPU, ZANU во главе с Мугабе и его помощником Мнангагвой ориентировалась не на Советский Союз, а на КНР и идеи маоизма.

После провозглашения независимости и переименования страны в Зимбабве Эммерсон Мнангагва десятилетиями оставался ближайшим сподвижником и доверенным лицом Роберта Мугабе на всех правительственных и военных должностях, куда его назначал патрон. Он был одним из инициаторов создания личной гвардии президента, так называемой "5-й парашютной бригады" имеющей кошмарную славу, которую обучали и тренировали до сих пор инструкторы и офицеры спецназа КНДР - с Пхеньяном пришедший к власти Мугабе установил тесные связи еще в 80-е годы.

Именно Мнангагва (успевший побывать также министром строительства и социальной политики) вместе с Мугабе несет ответственность и за полный развал экономики Зимбабве, и за легендарную инфляцию в 240 миллионов процентов в год, и за истребление почти 100 тысяч представителей народа матабеле, когда-то объявленного, включая детей и древних стариков, "предателями и плебелами на благодатном поле родины". А также – за "кампанию по борьбе с трущобами", превратившуюся просто в массовый снос бедных домов, оскорблявших взор зимбабвийской элиты, после которой примерно два с половиной миллиона зимбабвийцев совсем лишились жилья.

Эммерсон Мнангагва был одним из авторов и ревностных исполнителей и так называемого "Черного передела" – насильственного захвата земель у фермеров британского происхождения (белая диаспора в Зимбабве когда-то являлась одной из самых больших на континенте). В результате погромов и кошмарного насилия в течение нескольких лет тогда многие люди был убиты, зверски замучены, а почти все оставшиеся бежали. Сельское хозяйство было уничтожено, фермы разграблены, причем работу потерял и почти миллион их черных наемных работников, чей уровень жизни ранее был одним из самых высоких во всей Африке.

После назначения в конце 2014 года вице-президентом власть Эммерсона Мнангагвы, которому Роберт Мугабе уже начал передавать множество важных полномочий, стала казаться совсем непоколебимой – пока он прямо не поругался со столь же всесильной Грейс Мугабе, также, за любовь к роскоши и умение тратить по 200 тысяч евро за короткий двухчасовой шопинг в Париже, имеющей кличку Гуччи.

Внутри правящей партии ZANU к этому времени сформировывались две устойчивые, одинаково невероятно коррумпированные и люто враждующие между собой группировки – так называемая Generation 40 ("Поколение сорокалетних"), во главе с 52-летней Грейс, начинавшей когда-то любовницей-секретаршей при президенте Зимбабве, и Lacost, возглавляемая Мнангагвой, костяк которой составляют старые члены могущественного "профсоюза" под названием "Зимбабвийская ассоциация ветеранов национально-освободительной войны". Грейс сумела убедить 93-летнего мужа, что Мнангагва замышляет его убийство и переворот и что никто не станет его лучшим преемником, чем она сама.

Эммерсон Мнангагва бежал, полиция начала аресты его сторонников – но тут вмешалась армия, в рядах которой на командных должностях по-прежнему служит огромное количество "старых бойцов". 14 ноября в Хараре вошла военная техника, в центре города прозвучали взрывы и стрельба, а казармы "5-й парашютной бригады", не сумевшей или не пожелавшей защищать своего президента в равном бою с хорошо вооруженным противником, оказались полностью окруженными и блокированными. Полиция и службы безопасности, мгновенно оценив ситуацию, теперь стали арестовывать сторонников Роберта и Грейс Мугабе и считавшихся верными им членов правительства.

За последнюю неделю Эммерсон Мнангагва несколько раз написал в своем Твиттере: "Зимбабве и ZANU-PF – не ваша личная частная собственность, Роберт и Грейс Мугабе!". Чьей именно собственностью он считает страну, жители Зимбабве скоро поймут. "Это не революция за демократию, это драка за имущество" – так, как сообщает африканское информационное агентство "АНА", прокомментировал происходящее бывший лидер местной оппозиции Морган Цвангираи, в 2008 и 2013 годах пытавшийся противостоять Роберту Мугабе в борьбе за президентское кресло. Оставшись оба раза в живых, больше столь самоубийственных политических шагов Цвангираи не предпринимал.