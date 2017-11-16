Мерил Стрип выразила восхищение работой женщин-журналистов

Американская актриса Мерил Стрип во время церемонии International Press Freedom Award заявила, что восхищается работой женщин-журналистов, которые "стоят за правду" и часто подвергаются давлению и нападениям за свою расследовательскую деятельность. Она назвала несколько имен, среди которых Татьяна Фельгенгауэр, Юлия Иоффе, Мария Гессен, Нора Эфрон и Мирослава Бич. Трансляция премии опубликована на странице премии в фейсбуке.

По словам Стрип, "никогда не было более увлекательного и опасного времени, чтобы быть журналистом-расследователем. Особенно для женщин". "Я восхищаюсь этими людьми, потому что я не по-настоящему храбрый человек", — сказала она.

International Press Freedom Award – журналистская премия, которая вручается за "мужество при защите свободы слова".

Покушение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Ее доставили в больницу с тяжелым ранением шеи. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов связал нападение на сотрудницу радиостанции с атмосферой ненависти в отношении работников СМИ в России и передал следствию информацию об угрозах, поступавших в адрес Фельгенгауэр.