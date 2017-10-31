Венедиктов передал следствию данные об угрозах в адрес Фельгенгауэр

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов передал следствию информацию об угрозах, поступавших в адрес Татьяны Фельгенгауэр.

Адвокат Илья Новиков сообщил во вторник в блоге на сайте "Эха", что Венедиктов дал показания по делу о нападении на сотрудницу радиостанции. Он также предложил следователям проверить информацию о возможной причастности к случившемуся подстрекателей.

Венедиктов подчеркнул, что за 11 дней до покушения, когда напавший на Фельгенгауэр Борис Гриц уже был в Москве, ведущие канала "Россия 24" обвиняли журналистов "Эха Москвы" в пропаганде. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире "Вести FM" также неоднократно допускал агрессивные высказывания в адрес сотрудников "Эха", пишет Илья Новиков.

Ранее во вторник стало известно, что журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина временно покинула Россию. Венедиктов сообщал, что "эвакуирует" сотрудницу. По его мнению, после покушения на Фельгенгауэр Ларина, также упомянутая в программах Соловьева, может подвергнуться нападению.

23 октября гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. На допросе он заявил, что напал на журналистку из-за того, что она "изводила его, используя телепатическую связь". Следствие считает единственной причиной покушения нестабильную психику Грица. Алексей Венедиктов связывает случившееся с атмосферой ненависти в отношении работников СМИ в России.