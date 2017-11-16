"Новую газету" проверяет полиция. В издании об этом узнали от РЕН-ТВ

В редакцию "Новой газеты" в Москве пришли полицейские из отдела по вопросам миграции. Они проверяют документы о трудоустройстве в издании иностранных граждан. "Новая газета" отмечает, что о внеплановой полицейской проверке еще до появления в редакции сотрудников правоохранительных органов сообщил телеканал РЕН-ТВ.

В "Новой газете" полагают, что визит полицейских связан с публикациями журналиста Али Феруза, который является гражданином Узбекистана. Последние месяцы журналист находится в центре временного содержания иностранцев. Его обвиняют в нарушении миграционного законодательства России. В Узбекистане журналисту грозит смертельная опасность.