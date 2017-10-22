Журналист Али Феруз награжден орденом мужества имени Сахарова

Журналиста "Новой газеты" Али Феруза наградили орденом имени Андрея Сахарова "За мужество". Организаторы премии объяснили свое решение, в частности, тем, что Феруз "перед лицом смертельной опасности" сумел сохранить "детскую улыбку, умный, открытый взгляд". "Так открыто, простодушно и мудро смотрел на мир и Андрей Дмитриевич Сахаров", - заявили организаторы премии. Они отметили, что Феруз противостоит "цинизму и ханжеству так называемой "общественной морали", подлой "праведности" государства и его агрессивно-послушного большинства".

Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) является гражданином Узбекистана. Несколько лет журналист безуспешно пытался получить статус беженца в России. В МВД заявляют, что Феруз якобы не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако по данным коллег журналиста, родственников и правозащитников, Ферузу в Узбекистане грозит смертельная опасность.

В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Позднее российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев.