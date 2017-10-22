Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Журналист Али Феруз награжден орденом мужества имени Сахарова

Али Феруз

Журналиста "Новой газеты" Али Феруза наградили орденом имени Андрея Сахарова "За мужество". Организаторы премии объяснили свое решение, в частности, тем, что Феруз "перед лицом смертельной опасности" сумел сохранить "детскую улыбку, умный, открытый взгляд". "Так открыто, простодушно и мудро смотрел на мир и Андрей Дмитриевич Сахаров", - заявили организаторы премии. Они отметили, что Феруз противостоит "цинизму и ханжеству так называемой "общественной морали", подлой "праведности" государства и его агрессивно-послушного большинства".

Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) является гражданином Узбекистана. Несколько лет журналист безуспешно пытался получить статус беженца в России. В МВД заявляют, что Феруз якобы не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако по данным коллег журналиста, родственников и правозащитников, Ферузу в Узбекистане грозит смертельная опасность.

В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Позднее российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG