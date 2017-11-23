Корея, Кремль, Трамп

В Кремле, надо думать, с нескрываемым удовольствием узнали о том, что Дональд Трамп надеется на помощь Путина в разрешении корейского ядерного кризиса. Еще приятнее для российской верхушки были его слова: "Когда же все тамошние ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо?". Сказано (или написано) это было после пятиминутного разговора с Путиным в кулуарах саммита АТЭС в Дананге. Можно догадаться, кого имел в виду президент США, говоря о "ненавистниках и дураках": тех, кто рекомендует ему избегать общения с Путиным. Их логика понятна: американское общественное мнение и без того разозлено вмешательством Кремля в президентские выборы. Но Трамп, возможно, размышляет так: помоги ему Москва с урегулированием в Корее, он смело сможет заявить о том, что прав. "Путин нам помог договориться с Пхеньяном".

Дело, однако, не только в надежде Трампа таким образом "разрулить" скандал, вызванный контактами его окружения с кремлевскими эмиссарами. Кризисная ситуация на Корейском полуострове действительно очень тревожна. Она чревата войной с сотнями тысяч, если не миллионами, человеческих жертв и колоссальными разрушениями, в том числе в самих США. Никто не может гарантировать, что Ким Чен Ыну не придет в голову направить ракету с ядерной боеголовкой на Калифорнию. Недавно Валентина Матвиенко передала Путину послание из Пхеньяна. Ядерные силы КНДР, говорилось в нем, были готовы нанести удар по Соединенным Штатам. Технические возможности для этого у КНДР есть или скоро появятся. Сможет ли американская ПРО перехватить северокорейскую ракету, неясно. Ядерная атака на Лос-Анжелес или Сан-Франциско, разумеется, не останется безнаказанной – Северная Корея будет сметена с лица Земли. Но и американские позиции на мировой арене будут серьезно подорваны. Конечно, США могут нанести упреждающий удар по северокорейским штабам, ракетным пусковым установкам и ядерным хранилищам, но Пхеньян, скорее всего, успеет уничтожить агломерацию Сеул-Инчхон.

Так может быть, Соединенным Штатам стоит закрыть глаза на козни российских дипломатов и разведчиков во время президентской кампании и на агрессию Москвы против Украины, если Путин и в самом деле поможет урегулировать корейский кризис? В этом убеждают Белый дом американские "полезные идиоты" и российские политологи в погонах и в штатском. Например, по мнению директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, в конечном итоге Вашингтону и Пхеньяну придется возобновить прямые переговоры, которым будут предшествовать некие "тайные контакты", и Россия может выступить в роли "неожиданного посредника".

Однако надежды президента Трампа вряд ли сбудутся, а российские политологи просто морочат голову зарубежным визави. Москва, действительно, настойчиво предлагает себя в посредники, но помогать Вашингтону вовсе не собирается, наоборот. Федор Лукьянов, доверенный рупор Кремля, недавно проговорился: "Если Россия сделает это (поможет урегулировать северокорейский ракетно-ядерный кризис. – РС) с умом, то усилит свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ослабит американскую гегемонию в международных делах". На сей раз Лукьянов, что в последние годы случается с ним редко, написал правду. В Москве действительно рассчитывают использовать сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию для того, чтобы потеснить в этом районе мира США и, добавлю, Китай.

Но кремлевские пропагандисты никогда не говорят всей правды. Во-первых, российское руководство не заинтересовано в урегулировании корейского кризиса. Более того, очень похоже, что оно приложило руку к его развязыванию. В 2017 году в КНДР были успешно испытаны водородная бомба и две новые ракеты: средней дальности "Хвасонг-12" и межконтинентальная "Хвасонг-14". Это значит, что за год, максимум полтора, в Северной Корее был совершен впечатляющий технологический скачок. Без внешней помощи этого просто невозможно было добиться. Единственным источником ракетных и ядерных технологий, полученных Северной Кореей, может быть только Россия. Во-вторых, Кремль разыгрывает корейскую ядерную карту, не имея, по сути дела, на руках сколько-нибудь серьезных козырей. Его возможности оказывать давление на Пхеньян крайне ограничены. Передать Северной Корее ядерные и ракетные технологии Москва может, а вот отобрать их назад не в состоянии.

Потирание рук за спинами гигантов вообще свойственно политическим пигмеям

Побуждения Москвы понятны: кризис на Корейском полуострове отвлекает дипломатические, политические и военные ресурсы США от европейских проблем и поддержки Украины. Ничего нового в этом нет. Это стандартная тактика, унаследованная от Советского Союза. В 1950 году Сталин приказал Ким Ир Сену вторгнуться в южную часть полуострова в том числе для того, чтобы втянуть США в войну в Северо-Восточной Азии, ослабив тем самым американские силы в Европе. В 1960-е годы СССР оказывал экономическую и военную помощь Северному Вьетнаму, помимо всего прочего, отвлекая США от европейского и ближневосточного театров, на которых Москва сосредотачивала свои основные усилия. Ну и, наконец, в Кремле не без злорадства наблюдают за тем, как Соединенные Штаты и Китай, самые мощные державы мира, оказались в сложном положении. Потирание рук за спинами гигантов вообще свойственно политическим пигмеям: таким образом они компенсируют присущий им комплекс неполноценности.

На Западе, хотя и медленно, но все же приходят к пониманию того, что на Россию как на партнера, заинтересованного в решении ключевых проблем международной безопасности (в том числе корейского кризиса), рассчитывать не приходится. Российская верхушка мечтает преодолеть "крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века", вновь разделить Европу на сферы влияния и претендует на равных с США и Китаем решать судьбы мира. На кремлевском языке это называется "равноправное сотрудничество", а на деле это – типичная мания величия, не подкрепленная реальными ресурсами. В Вашингтоне и Пекине не могут понять, почему, собственно, нужно считаться с претензиями Путина, если ВВП России в 12 раз меньше, чем американский, если расходы на научные исследования в России в 13 раз меньше, чем в США, и в шесть раз меньше, чем в Китае. Экономически и технологически безнадежно отставшая Россия не может рассчитывать на равную с США, Китаем и ЕС роль в мировой политике. Понимая это, Кремль пытается укрепить свои позиции, вмешиваясь в конфликты и очаги напряженности, а иногда и провоцируя их, угрожая применением ядерного оружия. Но долго это продолжаться не может. Скорее рано, чем поздно, петля санкций будет затянута на шее Кремля.

Юрий Федоров – политический эксперт

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции