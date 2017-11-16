Чудо с молотка

Говорят, что шедевры бесценны. Это не всегда так. Во всяком случае теперь известно, сколько стоит “Спаситель мира” Леонардо: 450,3 миллиона долларов. Оглушенные этой рекордной суммой, мы не можем не задумываться, стоит ли того картина?

Прежде всего, возник вопрос о подлинности. Лучшие (хотя и не все!) специалисты убедили мир в аутентичности работы. Детали экспертизы недоступны простым зрителям, но две подробности понятны всем. Хотя сама картина Леонардо давно исчезла с поверхности, существует около двух десятков копий. На всех изображено то же, что мы видим и сегодня. Однако просвеченный рентгеном оригинал показал, что палец Христа сперва был повернут в другую сторону. Позже художник переписал эту деталь, но конечно, никто из копиистов не догадывался о первоначальном намерении автора.

Другой аргумент – отпечаток ладони Леонардо, намеренно смазавшего рукой краску вокруг глаз Христа, чтобы создать свой знаменитый эффект сфумато, который позволил аукционерам назвать “Спасителя мира” мужской версией “Моны Лизы”.

– Ничего подобного, – возмутился художественный критик “Нью-Йорк таймс” Джейсон Фараго, – и рядом не стояла. Мало того что работа в прескверном состоянии, она еще безжалостно переписана и зверски отреставрирована.

Хуже, продолжает критик, что сама живопись не внушает восторга. Фигура Христа фронтальна и статична, поднятая рука невыразительна, глаза пусты. О гении автора могут свидетельствовать лишь отдельные фрагменты: завитки волос и складки плаща, на который пошла самая дорогая краска средневековой и ренессансной палитры – ляпис-лазурь.

За этими и другими перипетиями, включая скандальную историю последнего до вчерашнего дня владельца картины российского олигарха Рыболовлева, следить так же интересно, как читать “Код да Винчи”, который, кстати сказать, отчасти ответственен за шумиху. Но все это лишь привходящие обстоятельства, которые не объясняют внимания мира к последней из существующих картин Леонардо. Прежде чем ее продать, аукцион показывал эту работу в разных городах трех континентов. Десятки тысяч людей стояли часами в очереди, чтобы даже не рассмотреть, а всего лишь побыть рядом с картиной Леонардо да Винчи, прежде чем она спрячется в сейфе нового и еще неизвестного публике хозяина.

То, что он купил, имеет косвенное отношение к живописи. Полмиллиарда стоит не потрескавшаяся доска с красками, а легенда Леонардо. В нем мы, человечество, видим свой лучший образец. Его гений – воплощенная потенция человека, каким он может быть в свои лучшие минуты и в звездные часы истории. Нам, людям, льстит, что не Гитлер и Сталин, а Леонардо да Винчи представляет нашу породу перед тем, что мы называем вечностью, природой или Создателем. Похоже, что и сам художник чувствовал перед собственной работой тот же трепет, что и мы.

– Казалось, – вспоминал ученик Леонардо, – что ему порой бывает страшно писать, и тогда он вовсе не кончал начатого, понимая величие искусства и неизбежность ошибок в нем, а другим это казалось чем-то необыкновенным или чудом.

Рано или поздно “Спаситель мира” станет, как и остальные 20 картин Леонардо, общественным достоянием. И тогда мы сможем отправиться в паломничество, чтобы еще раз убедиться: чудеса бывают, хотя бы в музеях.