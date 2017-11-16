В Олимпийском комитете России призвали расстрелять Родченкова

В Олимпийском комитете России призвали расстрелять экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который рассказал о массовом употреблении допинга в российском спорте. "Родченкова нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал", – завил радиостанции "Говорит Москва" почетный президент Олимпийского комитета Леонид Тягачев.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. Основанием для подготовки этого доклада, в частности, стали показания Родченкова. Права Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были приостановлены. 16 ноября 2017 года WADA отказалось восстановить аккредитацию РУСАДА, признав агентство "несоответствующим кодексу" организации. В Кремле это решение считают "несправедливым".

Родченков в настоящее время живет в США. В России он заочно арестован.