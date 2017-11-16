Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Лицом к событию

Путин понес свой крест на выборы. Эфир в 19:05

Владимир Путин в Новом Иерусалиме

Переговоры с сепаратистами как предвыборный ход. В гостях Андрей Колесников

Владимир Путин согласился стать посредником в переговорах Украины с сепаратистскими властями ДНР и ЛНР. Зачем ему это? Аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников полагает: для выборов. Эфир в 19.05. Ведущая Елена Рыковцева

Переговорщик по просьбам трудящихся в лице Виктора Медведучка
Переговорщик по просьбам трудящихся в лице Виктора Медведучка

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12

Опрос прохожих на улицах Москвы

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG