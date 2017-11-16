Путин понес свой крест на выборы. Эфир в 19:05

Владимир Путин согласился стать посредником в переговорах Украины с сепаратистскими властями ДНР и ЛНР. Зачем ему это? Аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников полагает: для выборов. Эфир в 19.05. Ведущая Елена Рыковцева

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