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В Лондоне открылась выставка о постсоветском акционизме. Экспозиция в галерее Саатчи посвящена арт-протестам российских художников с момента распада Советского Союза.
Среди экспонатов – фотографии акций Петра Павленского. Сам художник-акционист в Лондон не приехал – он находится под стражей в Париже за поджог Банка Франции.
На выставке также представлены участницы панк-группы Pussy Riot. В пятницу, 17 ноября, они презентуют спектакль "Внутри Pussy Riot" о перфомансе в храме Христа-Спасителя, аресте и пребывании в тюрьме. Среди других участников – художник Олег Кулик, группа "Синие Носы" и объединение AES+F.
Выставка открылась в год столетия Октябрьской революции. Её организаторы считают, что экспозиция, кроме прочего, показывает сходства того времени с нынешней эпохой в вопросах творческого самовыражения.
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