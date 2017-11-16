Опубликовано письмо Павленского о "сухой голодовке" в тюрьме

Российский художник-акционист Петр Павленский, находящийся под стражей после поджога двери Банка Франции в Париже, заявил, что считает неприемлемыми "закрытые кабинетные суды" и проводит сухую голодовку в знак протеста против них.

Об этом Павленский сообщил в письме, опубликованном в фейсбуке его соратницы Оксаны Шалыгиной.

Художник, в частности, пишет, что считает недопустимым проведение закрытых судов, так как они принимают решения о лишении человека свободы, которое для многих "оказывается судьбоносным". Павленский напоминает, что ранее в России неоднократно оказывался в роли подсудимого, но эти суды проходили в открытом режиме. Во Франции же, пишет Павленский, "ситуация оказалась чудовищно дикая", и он намерен с ней бороться.

В знак протеста, сообщает Павленский, он объявил сухую голодовку, которую держит на момент написания письма десятый день.

Когда именно было написано письмо и кому оно адресовано, не уточняется. 6 ноября "Новая газета" со ссылкой на адвоката Павленского и Шалыгиной, которая тоже находится под стражей, писала, что Павленский в течение 12 дней держал сухую голодовку. Позднее галерист Марат Гельман сообщал, что голодовка прекращена. Из опубликованного письма Павленского неясно, идет ли речь о той голодовке, которая была прекращена, или художник начал новую.

Петр Павленский в ночь на 16 октября поджег здание Банка Франции в Париже. По словам знакомых Павленского, свою акцию он объяснил тем, что банк находится на месте Бастилии, и "возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций". Павленский и Оксана Шалыгина были задержаны и помещены под стражу. Павленский несколько дней провел в психиатрическом стационаре полиции, где проводилась экспертиза, а затем был переведен обратно в следственный изолятор.