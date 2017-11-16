Активиста "Яблока" Владимира Егорова отпустили из СИЗО

В Твери из СИЗО освободили главу местного отделения партии "Яблоко" Владимира Егорова, которого обвиняют в призывах к экстремизму. Активисту изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина.

Поводом для преследования Егорова стал пост в социальной сети "ВКонтакте". В нем активист резко высказался о президенте России Владимире Путине. По версии следствия, в публикации были призывы к терроризму.

Владимир Егоров покинул Россию летом этого года после того, как его дом в Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной деятельностью. В конце июля сотрудники ФСБ задержали Егорова в его автомобиле на границе с Белоруссией. Он был арестован и помещен в следственный изолятор.