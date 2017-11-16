Автор фильмов о допинге призвал МОК ответить на слова Тягачева о Родченкове

Автор серии фильмов о применении допинга в России немецкий публицист Хайо Зеппельт призвал Международный олимпийский комитет отреагировать на слова почётного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачёва. Чиновник в четверг в эфире радио "Говорит Москва" призвал расстрелять экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

"Как долго Международный олимпийский комитет будет терпеть подобные заявления? Почетный президент ОКР Леонид Тягачев требует расстрелять информатора WADA Родченкова, "как это сделал бы Сталин". Это просто чудовищно! И что, после этого не будет никакой реакции?" – написал Зеппельт в твиттере.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. Основанием для подготовки этого доклада, в частности, стали показания Родченкова. После этого ряд российских спортсменов сняли с международных соревнований, а права Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были приостановлены.