Винодельня из фильма ФБК "Он вам не Димон" начала поставки в Россию

Тосканское винное хозяйство Fattoria della Aiola, которое упоминалось в фильме-расследовании "Он вам не Димон" Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) о "тайной империи" российского премьера Дмитрия Медведева, отправило первую партию вина в Россию. В свободную продажу поступит не более ста из пятисот бутылок, так как большая часть уже зарезервирована покупателями. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на руководство компании.

Тосканская винодельня Fattoria della Aiola с 2012 года принадлежит Илье Елисееву, заместителю председателя правления Газпромбанка и однокурснику главы российского правительства. Как рассказал Елисеев газете "Ведомости" после выхода фильма "Он вам не Димон", продажи вина Fattoria della Aiola резко подскочили.

В опубликованном в марте расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждалось, что Медведев через некоммерческие фонды и доверенных лиц владеет недвижимостью в России и за границей, а также яхтами, агрокомплексом и виноградниками. Елисеев, как утверждалось в фильме "Он вам не Димон", является главным доверенным лицом Медведева. Сам премьер назвал расследование "чушью" и "бумажками". Елисеев подал в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.