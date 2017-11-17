В США сенатора Эла Франкена обвинили в домогательствах

В Соединенных Штатах сенатор-демократ от штата Миннесота Эл Франкен принес публичные извинения - после того, как радиоведущая Лин Твиден обвинила его в сексуальных домогательствах.

По утверждениям Твиден, 11 лет назад она вместе с Франкеном, который тогда был актером-комиком, выступала перед американскими военными в Ираке. Франкен заставлял ее целоваться, якобы репетируя выступление, а в самолете на пути в США сфотографировался с руками на ее груди, когда она спала.

Франкен утверждает, что фото было сделано в шутку. Однако он принес извинения как Твиден, так и другим женщинам, которые могли бы посчитать его поведение оскорбительным. Сенатор согласился, чтобы его поведение стало предметом расследования комиссии по этике.

Поведение Франкена осудили его коллеги, как республиканцы, так и демократы, а также президент Дональд Трамп, назвавший его "Элом Франкенштейном".

При этом сам Трамп в ходе предвыборной кампании вынужден был извиняться за высказывания о том, что он якобы "хватал женщин за промежность" без их согласия.

В последнее время в США разразился ряд громких скандалов в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. В частности, несколько женщин обвиняют Роя Мура - республиканского кандидата в сенаторы от штата Алабама. Несмотря на то, что лидеры Республиканской партии требуют от Мура снять кандидатуру, он отказывается это сделать и отвергает все обвинения.