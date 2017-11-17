Суд оправдал вологодского активиста Доможирова по двум из трех статей

Суд в Вологодской области оправдал активиста Евгения Доможирова по двум из трёх статей обвинения – в возбуждении ненависти либо вражды в отношении полицейских и клевете на прокурора. При этом Доможирова признали виновным в оскорблении полицейского и приговорили к 60 часам исправительных работ. Активист отрицал вину по всем статьям. Об этом сообщил "Медизаоне"адвокат международной правозащитной группы "Агор"» Виталий Черкасов.

Ранее обвинение требовало приговорить Доможирова к трем годам лишения свободы условно.

Доможиров обвинил областного прокурора в оказании покровительства местной предпринимательнице. Она написала на него заявление о клевете. После этого, вечером 30 июля сотрудники полиции приехали с обыском домой к Доможирову. Его мать Галина Доможирова преградила им дорогу, требуя предъявить документы. Полицейские повредили ей руку, пытаясь прорваться силой.

На Доможирова и его мать завели уголовное дело по статье "Оскорбление полицейского". В марте Галину Доможирову оштрафовали на шесть тысяч рублей. Сам оппозиционер написал о случившемся в своем блоге, что и стало основанием для обвинения в экстремизме.

Евгений Доможиров возглавляет вологодское отделение Партии прогресса и баллотировался в депутаты Государственной думы. В мае минувшего года на него было совершено нападение: неизвестный несколько раз выстрелил в Доможирова из травматического пистолета.