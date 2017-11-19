Новая печаль

Пять лет назад ушел из жизни Борис Натанович Стругацкий. На книгах Аркадия и Бориса Стругацких выросло не одно поколение наших соотечественников. Многие фразы из этих книг мы помним наизусть, они служат своего рода сигнальными маячками, по которым мы безошибочно узнаем близкие души. Лукавят те, кто утверждает, будто творчество Стругацких сегодня – для любителей, что это научная фантастика советской эпохи, которая "устарела". Это и не научная, и не фантастика вовсе. Фантастика у Стругацких – инструмент для выражения мыслей, но не самоцель.

Перечитайте, например, "Обитаемый остров" или "За миллиард лет до конца света"! Стругацкие были и остаются поразительно актуальными. Книги этих писателей можно перечитывать постоянно. Борис Стругацкий был удивительно открыт к общению, невзирая на возраст и проблемы со здоровьем. Пожалуй, наибольшее число интервью он дал не каким-либо известным изданиям, а участникам форума на посвященном их с братом творчеству сайте. Причем отвечал не отписками, а содержательно, с вниманием и интересом к любому своему собеседнику.

Мне тоже повезло переписываться с Борисом Натановичем. Впервые я ему написала в мае 2008 года, рассказав о том, что значат для меня произведения Аркадия и Бориса Стругацких. Я не сомневаюсь, что если бы не книги братьев, то моя жизнь сложилась бы иначе, была бы бессмысленнее. Наверное, в судьбе каждого из нас есть узловые точки, в которых от, казалось бы, незначительных поступков тянутся целые цепочки событий, определяется направление жизненного пути. Ориентиром в таких ситуациях для меня не раз служило прочитанное у Стругацких.

Думаю, что могу опубликовать фрагмент своей переписки с Борисом Натановичем, потому что в ней – с его стороны – нет ничего личного. В этой переписке Стругацкий предстает не только как писатель, но и как человек, как гражданин своей страны.

Мудреца, делателя добра, моральной опоры, ориентира в безвременье – сейчас очень не хватает

​"…Уже больше месяца вынашиваю идею письма к Вам. Хочется выразить глубокую признательность за Ваши книги. Но всякий раз, когда начинаю писать, письмо получается слишком официозным, не выражающим того, что значат для меня Ваши произведения. А они – моя старая любовь и значат очень-очень много – и для меня лично, и для многих людей из моего круга общения. <…> Я написала – "старая любовь", но к этому приходится добавлять – "новая печаль". В Ваших произведениях я вижу и мир, в котором очень хотелось бы жить, и наш мир, от которого не знаешь, куда бежать", – написала я.

Актуальность и современность Стругацких проявлялась не только в художественной литературе. Борис Натанович до своих последних дней откликался на происходящее в стране, выступал в защиту тех, кто в этом особенно нуждался. Среди последних поддержанных им петиций – требования освободить из заключения участниц панк-группы Pussy Riot и узников "Болотного дела". На правозащитном портале HRO.org есть внушительная подборка статей Стругацкого и открытых писем, которые он подписывал.

Зная об однозначной позиции Бориса Стругацкого по отношению к уголовному преследованию Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, я рискнула написать писателю о бывшем сотруднике ЮКОСа, признанном правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным, Алексее Пичугине: "Мы с Алексеем по моей инициативе в переписке обсуждали Ваши книги. Мне особенно хотелось, чтобы он прочитал "За миллиард лет до конца света" – я потрясена, настолько это произведение созвучно происходящему именно с ним". Я была крайне удивлена, когда в мае 2008 года получила от Стругацкого ответ – на это никак не рассчитывала: "Мне было приятно читать Ваши добрые отзывы о творчестве АБС. Передайте, пожалуйста, мою благодарность и пожелания удачи и здоровья господину Пичугину. Судьба к нему жестока, но его сила и твердость способны, как мне кажется, преодолеть любую судьбу. Ваш БНС".

Потом были еще редкие письма на протяжении нескольких лет. Борис Натанович неоднократно передавал Пичугину слова поддержки, а в 2011 году написал отзыв на мою книгу "Алексей Пичугин – пути и перепутья (биографический очерк)", значение которого неоценимо для меня лично. Для сидельца такая поддержка была бесценной. Очень хочу верить, что неравнодушие Бориса Натановича ко всей этой истории послужит еще одним камешком в чаше весов, чтобы все-таки склонить ее к добру.

Бориса Стругацкого – мудреца, делателя добра, моральной опоры, ориентира в безвременье – сейчас очень не хватает.

Вера Васильева – независимый журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"

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