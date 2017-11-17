В наручниках не притащат

Российская судебная система даёт слабину - Игоря Сечина вызывают свидетелем в суд по делу Улюкаева, а он не идёт.

На этой неделе провалились попытки как передать повестку через "Роснефть", так и отправить её по электронной почте.

Сам Сечин в итоге объяснил свою неявку отсутствием времени:

Я буду стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства. Но на этом этапе моя главная задача – выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть".

Борис Цейтлин:

Сечин пообещал явиться в суд над Улюкаевым после согласования графика с Мугабе

Александр Сотник:

А судья такой:

- Игорь Иванович, не волнуйтесь. Вы только время назначьте, мы сами приедем, когда вам удобно!..

Павел Чиков:

Государственная корпорация "Роснефть" важнее государственной корпорации "Судебная система Российской Федерации".



Представляю, Билл Гейтс такой судье в Штатах: "Дружище, я всей душой, готов, но обновление Винды важнее".

Александр Афанасьев:

Интересно, такая отмазка для всех прокатит? Или всех других в наручниках притащат на заседание суда?

Михаил Виноградов:

Не соглашусь, что глава "Роснефти" ставит суд в унизительное положение.

У суда есть в запасе вполне изящный сценарий. До момента прихода ключевого свидетеля освободить Улюкаева и снять все ограничения на комментирование стороной защиты обстоятельств дела.

Глядишь, и график Сечина станет попластичнее.

BuninCo:

Думается, для Игоря Ивановича была оскорбительна сама мысль о том, что он, как простой смертный, должен явиться в суд и отвечать на какие-то вопросы. Ведь это никак не вяжется со статусом небожителя, к которому Сечин давно привык. Поэтому в «Роснефти» даже не стали особенно заморачиваться по поводу объяснения причин неявки начальника в суд. Пресс-секретарь Михаил Леонтьев просто заявил, что Сечин повестку не получил, и на этом «информация исчерпывается». Между тем судья в ходе заседания сообщила, что повестка направлялась телеграммой, по факсу и даже доставлялась судебным приставом, но в «Роснефти» отказались ее принять. В середине дня из слов Дмитрия Пескова выяснилось, что вечером Игорь Сечин будет принимать участие в российско-турецких переговорах на высшем уровне в Сочи. Любопытно, что Леонтьев об этом в качестве причины отсутствия своего шефа в суде не упомянул, да и в принципе переговоры вечером не могли помешать участвовать в судебном заседании утром – до Сочи лететь-то два часа.

Методичка:

Всем расстроенным тем, что Сечин пропускает заседания судов стоит напомнить, что в России закон - это оригинальный способ формирования иерархии. Никакого равенства перед законом никогда не было и нет. Статус человека определяется тем, какого уровня законодательную норму он может проигнорировать. Жить по закону, отдав себя в подчинение ему, - это подтверждение твоей слабости. Образ всемогущества таким образом ставится под угрозу, а этого допустить никак нельзя (отсюда - кто на авто по тротуару, кто конституцию не замечает).



Поэтому Сечин всегда будет игнорировать заседания судов (пока об обратном его лично не попросит стоящий над ним в иерархии) и встречи под эгидой министерства энергетики и всегда вовремя возвращаться из командировок к совещанию у президента.

Политджойстик:

Конечно, Игоря Ивановича раздражает необходимость лично отвечать на вопросы в суде. Особенно на вопросы Улюкаева, а у него будет такое право. Но, это ещё полдела.

...

Адвокатам Улюкаева абсолютно понятно, что показания Сечина и есть краеугольный камень в защите бывшего министра. Только получив ответы на вопросы от ключевого свидетеля можно свести дело к провокации взятки и оправдать Улюкаева. Когда начиналось это дело, то очевидно Игорь Иванович и не предполагал, что дело будет долгим и публичным, а ему придется самому обвинять Улюкаева, что письменных показаний и видео будет не достаточно. Публичные издержки уже громадны, а уж после показаний, которые трудно будет провести в закрытом режиме, они и вовсе станут катастрофическими. Он вращается в таком круге людей, где многое говорится и делается на веру. Подозрения в том, что кто-то кого-то может выставить в роли загоняемого зайца в сети следователей или их разговоры пишутся и видео документируются для возбуждения уголовного дела, гибельны для репутации.

...

Если бы сегодня был выбор открутить время назад и отдавать чемодан самому или поручить кому-то другому, то многие выбрали бы второе. Рассуждения об уважении к суду уместны, но они ли его волнуют? Суд можно уважать, но ситуация-то чисто личная.

Дмитрий Гололобов:

Тема активного противодействия приему повесток абсолютно не нова и эксплуатировалась и ранее. Помню, когда в Юкосе нам налоговая инспекция пыталась вручить первый из знаменитых налоговых актов на много миллиардов долларов как раз под Новый год, головной офис компании досрочно закрылся на «новогодние каникулы» (кстати, законодательство этого не запрещало). Голодный и злой спецназ вместе с представителями налоговиков сиротливо бродил вокруг здания (сейчас – это, естественно, здание «Роснефти») и регулярно звонил руководству с предложением вызвать танки. Однако, кто-то из Генеральной прокуратуры позвонил ссыкливому господину, формально возглавлявшему тогда компанию, и полчаса объяснял ему в какую камеру и с кем его посадят, если акт немедленно не примут. А ведь идея почти удалась! Но в итоге, на Новый год я одной рукой держал стопку, а другой листал акт. Пожелаем Игорь Ивановичу удачи, поскольку офис «Роснефти» спецназ брать штурмом явно не будет, хотя и надо бы, чтобы окончательно пояснить всем в государстве, что закон у нас один и суду глубоко до соответствующего полового места «график работы руководителя Роснефти» (тем более, бензин все равно дорожает). При подобных условиях, суд какого-нибудь высокоцивилизованного государства счел бы уведомление (повестку) доставленным, а потом бы впаял Игорь Ивановичу года два за «неуважение». Но Владимир Владимировичу, очевидно, нравится, когда перед ним разыгрываются масштабные батально-трагические сцены.

Что касается Путина, то он, сообщил Песков, "в курсе ситуации, но личной позиции по этому вопросу у него нет". Это многих озадачило.

Николай Руденский:

Читая новости, поневоле подумаешь, что Путин каждый день информирует Пескова о том, что он знает и чего не знает. Ну а Песков потом извещает об этом публику.

Кирилл Шулика:

А в присяге ведь Путин обещал быть гарантом Конституции.

Что получается - Сечин не идет в суд, а Путину все равно. Ну то есть закон нарушай, суд не уважай, личной позиции нет. Это, простите, как?

Глеб Павловский:

Песков предложил блестящую формулу внутренней политики Кремля: "По словам пресс-секретаря президента, Путин в курсе ситуации, но личной позиции по этому вопросу у него нет" #Левиафанушко

Елена Рыковцева:

Басманное (замоскворецкое и пр) российское правосудие - оно всесильно только перед врагами Путина. Перед друзьями оно бессильно. Эти сечины этими повестками ну вы понимаете. Эти сечины мб и самим Путиным ну вы понимаете. Россией не всегда правит тот кто казалось бы правит Россией.

Георгий Бовт:

как это "нет личной позиции"? В суд ходить не надо по повестке? Или надо? Или он не знает, как тут быть? Неудачная формулировка

Сергей Смирнов:

Про Сечина. Ну понятно, что теперь-то в суд он придет. Но в какой день неясно. Да и допрос его будет в закрытом режиме, думаю.



Тем не менее, чем крут суд по Улюкаеву. В 100% других случаев Сечин и даже те, кто значительно ниже его по рангу, в суд бы не явились. Просто бы не захотели и все. И суд бы согласился и просто зачитал материалы дела.



Так что суд по Улюкаеву особенный. Смешно другое, как бы суд не заставили принимать независимое решение. Ну придут там в АП советоваться, чуть ли не к Путину, а те возьмут и ответят: А вы сами решайте по итогам суда. Тот же вызов Сечина, оглашенная прослушка они говорят о том, что такое вполне возможно.



Но вообще заставить суд принимать независимое решение в 2017 году по политическому делу это конечно форменное издевательство.

Будет ли график Сечина более благоприятен для посещения судебных заседаний, пока совершенно не понятно. Кроме рабочих дел, у него ещё и личные проблемы - глава "Роснефти" расстался с женой.