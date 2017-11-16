Сечин объяснил неявку в суд по делу Улюкаева отсутствием времени

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что он до сих пор не явился в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева из-за отсутствия свободного времени.

"Я буду стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства. Но на этом этапе моя главная задача – выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть", – заявил Сечин. Он добавил, что явится в суд, как только удастся "согласовать необходимые графики", сообщает газета "Ведомости".

Сечин – один из ключевых свидетелей по делу Улюкаева. Именно у главы "Роснефти", по версии следствия, экс-министр вымогал взятку в два миллиона долларов. Сечина неоднократно вызывали в суд для дачи показаний, однако он так и не пришел на заседание.

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Сам бывший чиновник утверждает, что дело в отношении него – это провокация со стороны Сечина и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.